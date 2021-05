Sampdoria-Roma, i 26 convocati di Ranieri

Dopo la sconfitta contro il Manchester United in Europa League, la Roma si prepara a scendere di nuovo in campo per la 34esima giornata di Serie A. I giallorossi affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri allo Stadio Ferraris alle ore 20:45. Di seguito la lista dei convocati scelti dal tecnico blucerchiato, dal sito ufficiale del club:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa.