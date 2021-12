Sampdoria, D’Aversa: “Vogliamo stupire”

Il Corriere Dello Sport (E.Gerboni) – La prima volta contro lo Special One non si scorda mai: “Mourinho ha vinto dovunque e personalmente non vedo l’ora di stringergli la mano. Non mi era mai capitato di sfidarlo, cercherò di metterlo in difficoltà“. Roberto D’Aversa chiede alla sua Sampdoria di stupire tutti con effetti speciali al cospetto della Roma per dare un altro segnale che la strada è quella giusta dopo un paio di settimane assai complicate con l’arresto del presidente Massimo Ferrero per reati societari.

I blucerchiati stanno navigando lontano dalla tempesta ma il mister doriano avverte tutti: “Siamo fuori dalla burrasca ma il calcio lo conosciamo tutti. Guai a pensare di aver risolto tutti i problemi“. In conferenza stampa alla vigilia della partita sottolinea: “E’ chiaro che la Roma è una squadra forte. Come ho già detto ci deve essere la volontà di fare risultato positivo. Non possiamo permetterci di commettere errori, dobbiamo giocare al 120% per fare bene“. Aspetterà oggi per fare le ultime scelte di formazione, con il portiere Audero ko per un problema muscolare e Verre per guai fisici.