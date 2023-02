Salisburgo-Roma, Jaissle: “Attenzione in tutte le fasi e sfruttare le occasioni. Dobbiamo sorprendere gli avversari”

Nella conferenza stampa della vigilia del match tra Salisburgo e Roma, valido per l’Europa League, il tecnico degli austriaci Jaissle, ha dichiarato: “Dobbiamo essere attenti in tutte le fasi e difenderci al meglio per sfruttare le occasioni che la Roma ci offrirà. Stiamo preparando i ragazzi nel miglior modo possibile. Dobbiamo sorprendere gli avversari ed essere molto coraggiosi in entrambe le partite. È importante che ci sia una grande energia, in modo che non potranno nemmeno mettere in campo i loro schemi“.

Con il tecnico, in conferenza anche il giovane attaccante Okafor: “Segnare domani e aiutare la squadra sarebbe fantastico e ci darebbe una certa fiducia. Ma è importante anche la prestazione del gruppo, domani cercheremo tutti di dare il massimo”.