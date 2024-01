Lunedì alle 18 la Roma sarà ospite all’Arechi per la sfida contro la Salernitana. Dopo la vittoria al debutto del nuovo allenatore De Rossi contro il Verona, i giallorossi andranno a caccia di un’altra vittoria per proseguire la corsa alla prossima Champions League. De Rossi parlerà in conferenza stampa domenica alle 10 presso Trigoria.