La sessione di calciomercato invernale è agli sgoccioli, e Tiago Pinto prima di salutare la Roma vuole regalare dei rinforzi a De Rossi, tra questi un terzino, e la pista più calda è quella che porta ad Angeliño. Secondo quanto riportato dal giornalista Roberto Maida, l’accordo a cui si sta lavorando per lo spagnolo è quello del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Mentre sarebbe presente un Gentlemen’s agreement (non obbligo) con il Lipsia: in caso di qualificazione alla Champions, l’acquisto diventa definitivo.

