Corriere dello Sport (F. Esposito) – Federico Fazio prova a recuperare. Al momento il Comandante non sa se potrà essere disponibile per la gara con la Roma, ma sta facendo di tutto per rientrare in gruppo. Ieri pomeriggio, alla ripresa del lavoro al Mary Rosy, l’ex giallorosso ha lavorato a parte, come Dia e Pirola. Dei tre, però, è l’unico che ha concrete possibilità di essere convocato. Senza Fazio la Salernitana in difesa ha dimostrato di essere molto vulnerabile.

Dal suo arrivo a Salerno, nel gennaio di due anni fa, il difensore argentino ha già dovuto saltare due delle quattro partite con la Roma: una per squalifica e l’altra per infortunio. In maglia giallorossa ha collezionato 169 presenze, 43 invece quelle con la Salernitana. Fu Walter Sabatini a convincerlo a venire a Salerno nel gennaio 2022: Fazio era da sei mesi ai margini della rosa romanista ed accettò di far parte dell’instant team. Quel gol segnato a Genova contro la Sampdoria, che la squadra campana superò 1-2, diede il via alla rimonta salvezza dei granata di Davide Nicola.

Nella stagione in corso è rimasto quasi sempre in panchina con Sousa (ma giocò la partita d’andata all’Olimpico contro la Roma), poi ha trovato una buona continuità con Pippo Inzaghi. Fino a disputare per intero le quattro gare che hanno preceduto quella persa all’Arechi col Genoa, che ha saltato per noie a un polpaccio. Prossimo ai 37 anni, traguardo che taglierà il 17 marzo, Fazio vorrebbe centrare un’altra impresa con la Salernitana. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.