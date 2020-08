Sabatini: “Amo ancora Roma, ma non mi muovo da dove sono”

Le strade di Walter Sabatini e della Roma non si incroceranno un’altra volta. Almeno, non in questo momento. Il club di Trigoria, dopo l’addio di Petrachi e con l’insediamento della nuova proprietà, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Tra i possibili nomi per l’incarico, era emerso anche quello di Sabatini, già in giallorosso dal 2011 al 2016, quando aveva ricoperto proprio quel ruolo e portato nella Capitale giocatori di caratura internazionale. L’attuale direttore tecnico del Bologna e del Montreal Impact, però, ha dichiarato a calciomercato.it, di non avere in piano un ritorno per ora, chiudendo di fatto le porte ad ogni possibilità. Queste le sue parole:

“Ho letto tante cose sui giornali in questi ultimi giorni, rumors o solo sussurri che mi avvicinano alla nuova proprietà della As Roma – a cui va il mio in bocca al lupo – come possibile “candidato” in fantomatiche terne per il posto da Direttore sportivo del club. Pur amando ancora molto la piazza romana e i suoi tifosi, sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti da oltre un anno come Direttore Tecnico del Bologna Fc e del Montreal Impact e non intendo spostare la mia attenzione da qui. Nutro un profondo senso di lealtà e rispetto per Joey Saputo, il migliore dei presidenti“.