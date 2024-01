Rosella Sensi: “La Roma vive un momento di crisi, ma è proprio ora che bisogna fare gruppo”

Rosella Sensi non ci sta e si sfoga con un lungo post sul suo profilo Instagram, in cui invita giocatori, società, allenatore e tifosi a rialzarsi presto. Ecco il suo messaggio:

“Ci ho messo un po’ a scrivere questo post il dolore del derby e la delusione di ieri sera avrebbero lasciato spazio a commenti forse poco razionali e difficilmente costruttivi. La Roma vive un momento di crisi. Che nel calcio, come nella vita sembra non offrire vie di fuga e porta a mettere in risalto solo i difetti e gli errori di un club. Vedere tutto nero, però non serve a nulla così come spesso è inutile andare alla caccia di colpevoli a cui attribuire tutte le responsabilità. Ci sono passata anche io e so cosa significa in quei momenti bisogna fare gruppo, non bisogna cadere nella tentazione di dare o darsi alibi. Non bisogna cedere alle pressioni dei media e della piazza, bisogna credere in ciò che si fa e cercare di migliorarlo.”

Poi concludendo: “Questo riguarda tanto la società quanto lo staff tecnico o la squadra. C’è ancora una stagione tutta da giocare, la zona Champions non è lontana e il cammino in Europa non è compromesso. Cambiare rotta è possibile a patto che tutti si sentano sulla stessa nave. Non voglio entrare in discorsi tecnici che non mi competono in questo momento, pur riconoscendo le difficoltà. Ricordo però quanto ci aiutò Bruno Conti quando eravamo a un passo dalla zona retrocessione e non solo. Sembrano aspetti minori, ma non lo sono. L’attuale presidenza ha fatto tanto per la Roma, oggi anche chi la critica sa che è così. Ma ovviamente l’amore immenso dimostrato dai tifosi in questi anni e ripagato da due finali merita ancora di più”.