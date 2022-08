Ronaldo: “Roma può fare di Dybala un idolo, alla Juve forse non si è mai sentito così”

La Gazzetta dello Sport (A. Elefante) – Dybala, Mourinho e prospettive stagionali della Roma. Ronaldo, il Fenomeno, nell’intervista presente tra le pagine odierne del quotidiano ha parlato anche dei giallorossi.

Vede il Napoli molto staccato dalle pretendenti per lo scudetto?

Molto non so, ma di sicuro ha perso giocatori importanti. Poi aspettiamo di vedere cosa faranno sul mercato da qui a fine agosto, ma ad esempio la Roma ha già fatto di più, mi pare.

La Roma la incuriosisce?

Più che altro mi diverte il fascino di Mourinho. Dirigenti, calciatori: a lui è difficile dire di no. E ti fa fare quello che vuole lui, ma convincendoti che è una tua scelta. È l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che a Roma può diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo.

E Mourinho fin dove può portare la Roma?

Il pericolo per la Roma, se ricordo bene, è la troppa euforia di Roma. Puntare a tornare in Champions League questo punto è un dovere, anche se Mourinho è troppo furbo per dirlo; cominciare a parlare di scudetto sarebbe bruciare un progetto di lavoro. Un fatto è certo: giocare all’Olimpico quest’anno sarà un bell’inferno per tutti.