Ronaldo, il sogno di mezza estate continua

La Repubblica (A. Di Carlo) – E il countdown riparte, la suggestione “Cristiano Ronaldo alla Roma” incassa una battuta d’arresto ma rimane in vita, alimentata da ulteriori dettagli. Di certo, la giornata del 29 giugno, indicata come presunta data per la presentazione all’Olimpico, è stata un fiasco totale.

Ma ora “la scadenza del sogno” è stata posticipata. A darne notizia l’ex calciatore Angelo Di Livio che, sulle frequenze dell’emittente radiofonica Retesport, ha rivelato: “La Roma sta realmente tentando di ingaggiare Cristiano Ronaldo e il 7 luglio potrebbe essere la data dell’annuncio“.

Molti tifosi sono tornati a sperare nell’arrivo del fuoriclasse, altri invece sono ormai semplicemente stufi. Questione di giorni e lo Stadio Olimpico tornerà ad essere giudice imparziale della vicenda: rimarrà tristemente vuoto o teatro di un colpo di mercato sensazionale? Pochi giorni e lo scopriremo.