Roma, Zaniolo si allontana: il Milan prepara l’affondo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – A oggi è il Milan la pista più calda per Zaniolo. Al ritorno di Tiago Pinto dal Portogallo, è previsto un nuovo incontro con il procuratore. La Roma vuol fare cassa con la cessione dell’attaccante, ma difficilmente riuscirà ad arrivare ai 50/60 milioni che vorrebbe. Intanto il Milan si muove, Maldini ha detto a Vigorelli che non sa ancora quale sarà il budget di mercato con la nuova proprietà, quindi non può ancora formulare un’offerta.

Il club rossonero comunque vorrebbe inserire un giocatore nella trattativa, da Saelemaekers a Rebic, nomi che non hanno suscitato entusiasmo a Trigoria. Inoltre la Roma deve fare cassa e vorrebbe solo cash. Il sacrificio di Zaniolo servirebbe a finanziare il mercato per acquistare i giocatori che ha chiesto Mourinho. Il Milan con il cambio prioprietà vorrebbe regalare a Pioli un talento da poter far crescere come fatto con Leao, e Zaniolo in questo senso stimola tutto l’ambiente rossonero.

Intanto il discorso avviato dalla Roma mesi fa per prolungare il contratto di Zaniolo non è mai decollato. Nicolò oggi vorrebbe almeno 4,5 milioni a stagione, mentre in autunno si sarebbe accontentato di 3,5. Dopo la vittoria della Conference, raggiunta proprio grazie al suo gol in finale, ritiene di potersi avvicinare a Pellegrini e Abraham, che sono i due giocatori che nella Roma guadagnano di più.

Mourinho durante le vacanze gli scrive per motivarlo, la sua partenza non è certa, ma se la Roma non rinnova il contratto che scade nel 2024 perde peso contrattuale. L’obiettivo principale di Zaniolo e del suo entourage è quello di rinnovare un altro anno con la Roma, per poi avere più possibilità di scelta al termine della prossima stagione