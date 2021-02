Roma, Zaniolo a Villa Stuart per la visita di idoneità sportiva. Con lui il papà Igor – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart E.Bandini) – È il giorno del via libera al ritorno alla corsa per Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore il talento della Roma si è negativizzato dal Covid e, questa mattina – insieme al padre Igor – ha svolto la visita di idoneità sportiva alla clinica di Villa Stuart. Domani subito a Trigoria per l’inizio della “preparazione“. A marzo la visita del professor Fink per l’ultimo step: il rientro in gruppo. Il ritorno in una partita ufficiale ci sarà ad aprile inoltrato.