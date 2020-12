Roma-Young Boys, i convocati. Tornano Kumbulla e Fazio, out Smalling

Il club ha diramato i convocati per la sfida contro lo Young Boys, gara valida per la quinta giornata di Europa League nel Girone A, in programma questa sera alle 21:00. Forfait per Mancini e Veretout, usciti entrambi anzitempo per problemi muscolari nella sfida contro il Napoli. Al ritorno Kumbulla e Fazio, dopo i problemi legati al Coronavirus. Ancora out Smalling. Questa la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Berti

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo.

