Roma-Young Boys 3-1, le pagelle dei quotidiani. Calafiori gol d’autore. Bene gli spagnoli

Pagine Romaniste – Vittoria e primo posto per la Roma. Obiettivo conquistato. I giallorossi dominano la partita in lungo e in largo anche se si fanno sorprendere, nel primo tempo, da una ripartenza dello Young Boys che passa in vantaggio con Nsame. I ragazzi di Fonseca reagiscono e fanno loro la partita con Mayoral, un super gol di Calafiori e il timbro finale di Dzeko. I primi due tra i migliori in campo così come Villar che ha smistato bene ogni pallone passato dalle sue parti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (PUGLIESE)

Pau Lopez 6; Ibanez 6,5, Cristante 6, Jesus 6; Peres 6,5, Diawara 6,5, Villar 7, Calafiori 7,5; Perez 7, Pedro 6,5; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6,5, Dzeko 7, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 5; Ibanez 5, Cristante 5, Jesus 5,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 5,5, Calafiori 7,5; Perez 6,5, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 5; Ibanez 6, Cristante 5,5, Jesus 6; Peres 6, Diawara 6, Villar 7, Calafiori 7,5; Perez 6,5, Pedro 6; Mayoral 6,5. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5, Cristante 5,5, Jesus 5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 7, Calafiori 7,5; Perez 7, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio SV. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5, Cristante 5, Jesus 5,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 6,5, Calafiori 7,5; Perez 6, Pedro 6; Mayoral 6,5. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio SV. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 6; Ibanez 6, Cristante 5,5, Jesus 6,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 6,5, Calafiori 7,5; Perez 7, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio SV. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (PASTORE)



Pau Lopez 6; Ibanez 6, Cristante 6, Jesus 6,5; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 7, Calafiori 7; Perez 6,5, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 6,5.

TUTTOSPORT (DI STEFANO)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 6, Cristante 5,5, Jesus 6; Peres 6,5, Diawara 6, Villar 6,5, Calafiori 7,5; Perez 6, Pedro 6; Mayoral 7. Subentrati: Spinazzola 6, Mkhitaryan 6,5, Pellegrini 6, Dzeko 6,5, Fazio 6. Allenatore: Fonseca 6,5.