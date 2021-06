Roma: Xhaka e Koopmeiners subito. Per non ripetere l’errore Nzonzi

gazzetta.it (C.Zucchelli) – La Roma non vuole più correre il pericolo di incappare nel nuovo Nzonzi. Il francese venne pagato quasi 30 milioni di euro da Monchi perchè nel frattempo era diventato Campione del Mondo con la sua nazionale. L’idea di Pinto, quindi, è provare a chiudere i primi colpi prima dell’inizio di Euro2020 in modo tale da non andarsi ad invischiare in aste pericolose. Il nome di Xhaka è sicuramente il primo di questa lista e si è anche esposto pubblicamente sull’interesse della Roma e di Mourinho.

Leggi anche: La Svizzera di Xhaka al Tre Fontane

Le società dovranno trovare un accordo visto che l’Arsenal chiede 20 milioni, mentre i giallorossi sono fermi, bonu compresi, ad un massimo di 15. Nell’affare potrebbero rientrare Under o Diawara. L’altro nome da seguire attentamente è quello di Koopmeiners. Qui a Trigoria si va molto più cauti. Il ragazzo spinge per il trasferimento mentre la Roma è in posizione di attesa. Anche per lui, comunque, vale lo stesso discorso di Xhaka.