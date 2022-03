Roma-Vitesse, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Zalewski/El Shaarawy a sinistra

Pagine Romaniste – Poche indicazioni da Mourinho in conferenza stampa per quanto riguarda gli 11 che scenderanno in campo contro il Vitesse questa sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi sono chiamati a conquistare il passaggio del turno davanti ai propri tifosi, partendo della vittoria per 1-0 all’andata, troppo di misura per considerare già archiviata la pratica.

Tornano Mkhitaryan e Kumbulla, mentre saranno assenti Mancini e Sergio Oliveira, entrambi per squalifica. Ai giornalisti lo Special One ha detto di non pensare al derby di domenica e su Zaniolo, in ballottaggio con Felix per un posto in coppia con Abraham, ha risposto così: “Perché dovrebbe riposare? Lo ha già fatto per 25′ in Olanda. Perché lui e non Rui Patricio? Zaniolo sta bene“.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout, Zalewski; Felix, Abraham.

IL TEMPO (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Felix, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Felix, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout, Zalewski; Felix, Abraham.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.