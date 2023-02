Roma-Verona, va verso la titolarità Wijnaldum

Roma-Verona, in programma domenica alle 20:45, potrebbe essere l’occasione per ripartire dopo il ko in Austria, ma anche per vedere dal primo minuto Gini Wijnaldum. L’olandese ha messo minuti nelle gambe contro Lecce e Salisburgo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere schierato dal 1′ da José Mourinho. Le quotazioni del numero 25 giallorosso sono in netta ascesa anche a causa del sovraccarico al flessore sinistro di Paulo Dybala, che potrebbe dare forfait.