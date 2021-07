Roma, venerdì alle 13:30 la presentazione ufficiale del nuovo acquisto Rui Patricio

Il nuovo acquisto della Roma si presenta. Alle 13.30 di venerdì, infatti, è prevista la conferenza stampa del nuovo acquisto Rui Patricio presso il centro sportivo di Trigoria. Arrivato in maglia giallorossa per 12 milioni di euro, la cifra sarà pagata a luglio 2022. Per quel mese, infatti, è previsto il passaggio a titolo definitivo di Pau Lopez al Marsiglia.

Forte sin da subito la volontà di Rui Patricio, che ha cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni prima del previsto. Dopo gli Europei – dove con il Portogallo ha abbandonato la competizione a seguito della sconfitta con il Belgio – aveva diritto a qualche giorno in più di vacanze. Vi ha però rinunciato per integrarsi il prima possibile con le metodologie di Mourinho, il quale lo aveva espressamente richiesto.

Ha così cominciato a lavorare a Trigoria nella giornata di lunedì. Ciononostante, però, non è stato incluso nella lista dei convocati per la sfida di quest’oggi (19:30) contro la Triestina. Oltre a Fuzato c’è quindi il Primavera Boer.