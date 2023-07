La nuova stagione è ufficialmente iniziata, con l’inizio del mercato, i primi colpi ufficiali e l’uscita del calendario ufficiale della prossima Serie A. Per non farsi trovare impreparata, la Roma di José Mourinho, sta organizzando delle amichevoli. La prima di esse, sarà contro la Boreale, a Trigoria, il 15 luglio alle 10:30. Questi test servono per vendere a che punto è la preparazione e la condizione dei giocatori. Lo riporta Matteo Cirulli.