Roma, un nuovo aumento di capitale

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – I conti sono in rosso e Friedkin, arrivato da neanche due mesi, deve già prevedere un nuovo aumento di capitale per evitare di finire sotto la lente d’ingrandimento della Consob. La campagna acquisti è stata chiusa con il sofferto ritorno di Smalling, il campionato è ripreso senza poter contare sugli incassi del botteghino, per il nuovo stadio ancora non si muove nulla: lo scenario non fa ben sperare. Il deficit patrimoniale si riferisce al precedente esercizio, al 30 giugno, quando la società era ancora in mano a Pallotta. La perdita d’esercizio è stimata in 204 milioni e i Friedkin non escludono di integrare l’aumento di capitale da 150 milioni, già deliberato e da attuare entro fine anno per consentire il risanamento dei conti.