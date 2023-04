La Roma ritrova tra i convocati Darboe. Dopo 9 mesi dal brutto infortunio (rottura del crociato), il centrocampista risponde presente alla chiamata di Mourinho. Con il gruppo, Ebrima, si è reinserito per gli allenamenti già da un mese ed oggi, contro l’Udinese, in casa all’Olimpico, può essere il suo momento. Per ora, segna solamente cinque presenze in maglia giallorossa tra campionato e Conference League, dal 2021, anno d’esordio in prima squadra.