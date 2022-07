Prima indiscrezioni sulla partita tra Roma e Trastevere che sarà blindatissima in quel di Trigoria. Come riportato da Roberto Maida del Corriere dello Sport non ci sarà Nicolò Zaniolo che non parteciperà, quindi, all’amichevole. Sul numero 22 giallorosso, da tempo, il fortissimo interesse della Juventus.

