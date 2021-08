Roma-Trabzonspor, Curva Sud e Tribuna Tevere esaurite

Vola la vendita dei biglietti per Roma-Trabzonspor! Sono già più di 23.000 i tagliandi acquistati per il ritorno del playoff di Conference League, giovedì alle ore 19:00!

Come ha spiegato Mourinho, questa doppia sfida con il club turco avrebbe potuto benissimo essere di un altro livello. Anche di Champions. Per questo, nonostante la vittoria della Roma all’andata, non sarà un match facile.

I tifosi giallorossi non faranno mancare il proprio apporto: al netto della capienza ridotta del 50% a causa del Covid-19, la Curva Sud e Tribuna Tevere sono già esaurite. C’è ancora disponibilità in Distinti Nord-Est e in Monte Mario, ma entrambi i settori vanno verso il sold-out!

Inoltre, come per Roma-Fiorentina, sarà attivo l’AS Roma Store di viale dei Gladiatori!

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO

In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass).

L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

asroma.com