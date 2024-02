Roma-Torino, Juric: “De Rossi sta facendo molto bene. Sarà una gara difficile”

Juric ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Roma-Torino. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Toro:

Come cambia la Roma con De Rossi?

“Mi sembra che stia facendo molto bene, sono aggressivi, sarà una gara molto difficile. C’è tanto entusiasmo intorno a loro”.

Come si fa a fare la stessa prestazione come contro la Lazio, limando quei dettagli?

“La prestazione è stata ottima. Quando fai prestazioni così dovresti fare punti ma noi non siamo riusciti, siamo stati puniti da ogni sbaglio. Cercheremo di ripeterci cercando di essere più cinici e fare meno errori possibili”.

Oggi gioca titolare Gineitis:

“Da un po’ sta lavorando bene e sta crescendo, se vogliamo far crescere i giovani è giusto dargli opportunità. Lui durante la settimana mi dà grandi soddisfazioni e spero che si ripeta in gara”.