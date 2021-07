Roma-Ternana, il match si conclude 2-0. In gol Perez e Kumbulla

Buona la seconda. La Roma vince anche la seconda amichevole del precampionato contro la Ternana con un punteggio di 2-0, dopo aver travolto il Monteccatini nella prima uscita. I giallorossi sono scesi in campo con il consueto modulo 4-2-3-1 con questi 11: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Diawara, Villar; Carles Perez, Mkhitaryan, Zalewski; Mayoral. Nel primo tempo a segno Perez, mentre nella ripresa gol da applausi per Kumbulla entrato nel secondo tempo insieme ad Edin Dzeko che, dopo 184 giorni, ha indossato di nuovo la fascia di capitano. Segnale di fiducia dunque per il bosniaco da parte di Mourinho che lo ritene al centro del progetto Roma.

#RomaTernana, secondo test stagionale, si chiude 2-0. In gol Carles Perez al 10' e Marash Kumbulla al 53' 💪#ASRoma pic.twitter.com/N30obZ52jP — AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2021