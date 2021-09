Roma, Spinazzola domani ospite al programma “Ti Sento” – FOTO

Torna domani in seconda serata su Rai Due il programma “Ti Sento”, condotto da Pierluigi Diaco. Nella prima puntata ci sarà un ospita speciale: si tratta del terzino della Roma, Leonardo Spinazzola. Lo stesso difensore ha pubblicato su Instagram un post per ricordare l’appuntamento. Il conduttore, su TV Sorrisi e Canzoni, ha spiegato la scelta ricaduta sul campione d’Europa: “Partiamo da Leonardo Spinazzola, che non parla da un po’ perché è infortunato. Mi piace iniziare con un calciatore perché nella prima stagione Roberto Mancini ci ha portato fortuna“.