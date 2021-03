Roma, sono 20 i convocati di Fonseca per lo Shakhtar. Presente Calafiori, out Smalling e Mkhitaryan

Sono 20 i convocati di Paulo Fonseca per il match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, valido per gli ottavi di finale della competizione e in programma alle ore 18.55. Presente Calafiori, ancora out Smalling e Mkhitaryan. Questo l’elenco completo:

PORTIERI:

Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI:

Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spianzzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI:

Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara.

ATTACCANTI:

Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.