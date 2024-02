Al triplice fischio di Roma-Torino, Serdar Azmoun e Paulo Dybala si sono resi di un simpatico siparietto con l’iraniano che sembrava voler prendere il pallone della partita, tra le mani dell’argentino autore di una tripletta. La Joya aveva dichiarato nel post partita: “I palloni quasi sempre vanno a casa di mia mamma, quindi se non lo porto si arrabbia con me”. Tramite il profilo ufficiale Instagram giallorosso, l’attaccante iraniano ha scherzato sull’accaduto: “Non preoccuparti Paulo, non voglio prendere il tuo pallone. So che per te è la prima o seconda tripletta, io ne ho fatte più di te, quindi non preoccuparti (ride, ndr)”.