Roma-Shakhtar Donetsk, storia di Champions League. Ultimo confronto positivo

Pagine Romaniste – L’urna di Nyon ha dato alla Roma lo Shakhtar Donetsk. Per le due squadre è una sfida inedita in Europa League visto che si sono incontrate sempre in Champions. 6 partite con un bilancio negativo per la Roma: 2 vittorie e 4 sconfitte. Nessun pareggio. Si è partiti subito forte con un perentorio 4-0 nell’era Spalletti (in gol anche Totti) prima di incappare in 4 sconfitte filate.

L’ultima, però, ha lasciato poco amaro in bocca visto che poi la Roma è riuscita a passare allo Stadio Olimpico e ad eliminare lo Shakhtar (allenato da Fonseca) negli ottavi di finale di Champions League. In Ucraina decisivo Bruno Peres con quel salvataggio miracoloso di piede sulla linea di porta. Finì per 2-1 col gol di Under che diede una grossa mano. All’Olimpico l’imbucata di Strootman e il piazzato di Dzeko hanno fatto la differenza.