Roma, settimana di fuoco tra amichevoli, mercato e lo sbarco dei Friedkin

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Una settimana di fuoco per la Roma, che tra dodici giorni sarà impegnata nella prima di campionato contro l’Hellas Verona. Fienga, De Sanctis e la nuova proprietà sono al lavoro su più fronti per definire gli aspetti più importanti della prossima stagione, in primis il discorso legato ad Edin Dzeko e agli esuberi. Il futuro del bosniaco è ancora un punto interrogativo, la Juventus lo sta tenendo in stand-by mentre cerca di capire se l’operazione Suarez andrà in porto. La Roma vuole chiudere la telenovela entro i prossimi 7-10 giorni, per preparare al meglio Dzeko alla sua sesta stagione in giallorosso o chiudere con il suo eventuale sostituto. Oltre alla sua situazione, resta da definire anche il futuro di Karsdorp, Under, Juan Jesus, Perotti, Santon, Fazio, Olsen, Schick e Florenzi. Settimana importante anche per definire le tattiche per la gara contro il Verona. Nei prossimi giorni Fonseca avrà a disposizione anche i nazionali e potrà proseguire la preparazione con altre due amichevoli, contro Frosinone e Cagliari. La settimana poi sarà ancora più importante per l’arrivo della nuova proprietà. Dan e Ryan Friedkin si preparano a sbarcare nella Capitale, probabilmente nel finesettimana. Incontreranno Fonseca e la squadra, poi si presenteranno al mondo del calcio e alle Istituzioni: possibili gli incontri con Malagò, Gravina e la sindaca Raggi per parlare del progetto stadio.