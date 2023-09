Leggo (F. Balzani) – Una Roma schiacciasassi distrugge critiche, paure e voglia di cancellare tutto ancor prima di iniziare davvero. Stravince Mourinho per 7-0 contro un Empoli surclassato dalla classe di Dybala, dai muscoli di Lukaku, dall’intelligenza di Cristante e Renato Sanches, da una squadra a tratti irresistibile che ha capitalizzato tutte (o quasi) le occasioni create.

Ad aprire le danze ci ha pensato proprio la Joya con un rigore glaciale assegnato per un ingenuo fallo di mano dopo nemmeno un minuto. La Roma ha preso il campo grazie a un Renato Sanches in formato Davids. Proprio il portoghese ha iniziato e concluso l’azione mettendo la gara in discesa. Il 3-0 è arrivato grazie alla sponda di Lukaku per l’inserimento di Cristante che ha trovato la deviazione di Grassi. Nella ripresa la fame non è passata, anzi è aumentata. Il poker è una delizia per gli occhi con Dybala che smarca mezza Toscana prima di baciare la rete. Mancava il gol di Lukaku, e allora perché aspettare? Assist al bacio di Belotti, rete da bomber di Romelu che è corso sotto la Sud.

Pochi minuti dopo, proprio nel settore, è comparso il nuovo striscione dei Fedayn (Gruppo Quadraro). Un’altra botta di adrenalina prima delle due perle finali: il tiro sotto l’incrocio di Cristante e il colpo di testa imperiale di Mancini. All’Olimpico è festa totale in attesa della sfida in Europa in Moldavia di giovedì prossimo.