Roma sei bella. Fenomeno CR7

Tuttosport (G.Vaciago) – La Roma è più squadra, la Juventus è già un gruppo. Il pareggio è il risultato giusto di un confronto non esaltante, ma godibile e lascia spunti di riflessione. Fonseca potrà rimuginare sulle carenze di cattiveria sotto porta, Pirlo deve lavorare sulla fragilità difensiva. La Roma agisce e ragiona in modo collettivo, la Juventus si affida ai solisti. Da una parte c’è un progetto iniziato da un anno e che ha modificato poco nelle formazione, dall’altra un’idea nuova, provata per pochissimo tempo. Ineccepibili i due rigori con cui le squadre si scambiano i primi due colpi. Sarebbe un risultato giusto con cui andare all’intervallo, ma la Juventus commette un errore al 46′ lasciando un contropiede che viene realizzato da Veretout. Nella Roma ottimo Spinazzola, devastante Veretout e un disciplinatissimo Pellegrini. Nel secondo tempo occasione clamorosa sciupata da Dzeko che coglie il palo esterno con la porta spalancata davanti a lui.