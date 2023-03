Roma-Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani. Wijnaldum titolare, El Shaarawy trequartista. C’è Zalewski a destra

Pagine Romaniste – In una settimana cruciale per la stagione, la Roma dovrà prima superare lo scoglio Sassuolo. Questo pomeriggio la squadra giallorossa tornerà sul prato dell’Olimpico per sfidare i neroverdi dopo le fatiche di Europa League che hanno visto la squadra trionfare contro la Real Sociedad per 2-0. Mourinho ha già chiarito le sue intenzioni: “Vogliamo vincere tre gare di fila”. Come non essere d’accordo. I giallorossi possono sfruttare l’occasione dopo i risultati delle altre: l’Inter è caduta a la Spezia, la Lazio ha frenato col Bologna e l’Atalanta ha perso con il Napoli capolista. Ma il portoghese dovrà tenere conto di una infermeria piena: non saranno infatti della gara Pellegrini (30 i punti di sutura applicati alla testa), Belotti (operato ieri al quarto e terzo metacarpo della mano destra, Solbakken (ancora alle prese con il fastidio all’adduttore) e Cristante squalificato.

Dunque scelte quasi obbligate per lo Special One che non ci sarà per la squalifica: pronto Foti, ancora imbattuto. Davanti a Rui Patricio agirà la difesa titolare, nonostante la diffida di Mancini con un occhio al derby. A centrocampo Matic è costretto agli straordinari, affiancato dal ritorno dal 1′ di Gini Wijnaldum. Zalewski e Spinazzola agiranno sulle fasce. Davanti pochi dubbi: Dybala ed El Shaarawy con Abraham davanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Abraham.