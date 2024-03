Brutte notizie in casa Roma. Leonardo Spinazzola, terzino giallorosso, è stato schierato titolare da Daniele De Rossi nel match contro il Sassuolo ma è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco per un problema fisico. Come riportato da Dazn, Spinazzola ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra.