Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con il Sassuolo. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

L’approccio?

“Sarà importantissimo e poi si parla di difesa a tre come se fosse il problema ma non è solo l’unico problema può essere una concausa di alcuni momenti meno brillanti. Dovremo entrare noi per fare la partita e per dimostrare la nostra superiorità”.

Aouar al posto di Dybala?

“Come ci ha pressato la Fiorentina sarà diverso di quello che farà il Sassuolo, ma vedremo. Chi gioca in avanti deve sempre aiutare la squadra in costruzione e se si abbassa, qualcun altro dovrà prenderne il posto e ricoprire quella funzione lì”.

Che importanza ha avuto la gente?

“Vengo da una carriera di alti e bassi, con momenti in cui era difficile portare la gente allo stadio. Questo è sintomo di qualcosa che si sta ricreando in maniera molto forte, ci sostengono anche quando le cose vanno meno bene e riempiono tutto nei momenti migliori. La società anche è stata brava a riportali sugli spalti. I giocatori si stanno meritando queste presenze allo stadio”.

Abraham?

“Importantissimo che sia tra i convocati per lui che riassapora un’atmosfera che gli sarà mancata tanto. Sarà importante anche per i ragazzi dato che Tammy è stato un protagonista di questi ultimi due anni; è importante anche per i tifosi rivederlo. Abraham è un volto a cui i tifosi vogliono bene. Oggi non farà neanche un minuto ovviamente, ma è bello riportarlo al piano di sotto”.