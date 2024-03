Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida con il Sassuolo. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A DAZN

L’assenza di Dybala pesa?

“Sappiamo quanto sia importante per noi, ma abbiamo altri giocatori che vorranno mettersi in mostra e che hanno qualità. Tutti sono importanti e fondamentali in vista delle prossime partite, anche chi gioca meno deve fare la differenza”.