Roma-Sassuolo 3-4, le pagelle dei quotidiani: Kumbulla imperdonabile, Abraham senza costrutto. Dybala speranza, Matic arranca

Pagine Romaniste – Psico Roma. Bloccata dalla paura di prendere il volo, la nevrotica squadra giallorossa si inceppa e va in tilt. Addio all’imbattibilità dell’Olimpico, sold out per la ventisettesima volta di fila e ardente, subendo un poker colmo di onta dal Sassuolo. L’aggancio al secondo posto è di nuovo rimandato.

Come gran parte dei protagonisti. Il peggiore in campo è di sicuro Kumbulla. Scaricare la responsabilità su un singolo è ingiusto, ma senz’altro lo scatto di ira – e di reazione per il calcio ricevuto da Berardi – del difensore albanese ha condizionato e non poco.

Smallino fa quel che può, Ibanez distratto. Bove e Wijnaldum, al netto del gol, steccano. Matic sfiora la sufficienza, che arriva per Zalewski e Dybala. Spinazzola ed El Shaarawy si macchiano sui primi due gol. Rui Patricio prova a non piegarsi. I subentrati fanno poco.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6,5; Kumbulla 4, Smalling 6, Ibanez 5,5; Zalewski 6, Wijnaldum 6, Matic 5,5, Bove 5, Spinazzola 6,5; El Shaarawy 5, Abraham 5,5. Subentrati: Dybala 7, Karsdorp 5, Camara 5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 5,5; Kumbulla 4, Smalling 6, Ibanez 5; Zalewski 6, Wijnaldum 5, Matic 5, Bove 5, Spinazzola 5,5; El Shaarawy 5, Abraham 5. Subentrati: Dybala 7, Karsdorp 5,5, Camara 5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 5.

LA REPUBBLICA (M. JURIC)

Rui Patricio 5,5; Kumbulla 3, Smalling 5,5, Ibanez 4,5; Zalewski 5,5, Wijnaldum 6, Matic 5,5, Bove 4,5, Spinazzola 5; El Shaarawy 5, Abraham 4,5. Subentrati: Dybala 6,5, Karsdorp 5, Camara 5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 4,5.

CORRIERE DELLA SERA (M. CHERUBINI)

Rui Patricio 5; Kumbulla 3, Smalling 5,5, Ibanez 4,5; Zalewski 6, Wijnaldum 6, Matic 5,5, Bove 5, Spinazzola 5,5; El Shaarawy 5, Abraham 5. Subentrati: Dybala 6,5, Karsdorp 5, Camara 4,5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 5,5; Kumbulla 4, Smalling 5, Ibanez 4,5; Zalewski 5,5, Wijnaldum, Matic 5, Bove 5, Spinazzola 5; El Shaarawy 5,5, Abraham 5. Subentrati: Dybala 6,5, Karsdorp 5,5, Camara 5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 5.

TUTTOSPORT (D. MARCHETTI)

Rui Patricio 6; Kumbulla 3,5, Smalling 6, Ibanez 5; Zalewski 6, Wijnaldum 6, Matic 5, Bove 5, Spinazzola 5; El Shaarawy 5, Abraham 5. Subentrati: Dybala 7, Karsdorp 6, Camara 5,5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 5.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6; Kumbulla 3, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zalewski 6, Wijnaldum 5, Matic 5,5, Bove 4,5, Spinazzola 5,5; El Shaarawy 5, Abraham 4,5. Subentrati: Dybala 6,5, Karsdorp 5,5, Camara 5,5, Volpato sv, Majchrzak sv. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato) 5.