Roma, sarà Campos a scegliere il diesse

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Quello del direttore sportivo resta il tema più caldo nella Roma. Proseguono le consultazioni di Friedkin e dei suoi uomini per individuare il nuovo dirigente e nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti. Williamson si occupa del primo colloquio, poi la selezione prosegue con Friedkin, che ha già incontrato Rangnick, Luis Campos e Fabio Paratici. Non è un mistero che l’attuale ds della Juventus sia il preferito di Fienga, ma è difficile che si concretizzi. Innanzitutto perché è difficile che lasci la Juventus, ma dopo l’assemblea dei soci bianconera in programma per giovedì il futuro del dirigente sarà più chiaro. Luis Campos è uno dei profili che piace di più, ma non è intenzionato a legarsi esclusivamente ad un club, preferisce le consulenze, indicando un uomo di fiducia. Emenalo, che ha sempre lavorato al Chelsea, può essere uno dei candidati, anche con la benedizione di Campos e ha dato la sua disponibilità. Berta, il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, ha fatto sapere che non si muoverà dalla Spagna. Rangnick verrebbe di corsa, ma vuole carta bianca nell’area sportiva. Dan Friedkin non vuole sbagliare scelta, occupandosene in prima persona.