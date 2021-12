Super finale di stagione per il botteghino giallorosso. L’Olimpico fa registrare ancora il tutto esaurito contro la Sampdoria, gara in programma questo pomeriggio alle 18:30. Sono infatti attesi circa 50 mila tifosi allo stadio per sostenere la squadra nell’ultima dell’anno. Gli incassi per lo stadio sono stati importanti fin qui, la media è di circa un milione per gara.