Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna la difesa a quattro. Abraham favorito su Belotti

Pagine Romaniste – Si ritorna in campo dopo la sosta nazionali. La Roma questa sera affronterà la Sampdoria in una gara fondamentale per le sorti dei giallorossi in campionato, con vista Champions. Nel 28esimo sold out stagionale, l’Olimpico si prepara a caricare la squadra priva però di molte defezioni. Mourinho, infatti, viste le squalifiche di Ibanez, Mancini, Kumbulla e l’infortunio di Karsdorp dovrà ridisegnare la difesa e potrebbe esserci un ritorno di difesa a quattro. Accanto a Smalling è rimasto il solo Llorente, arrivato nella Capitale a gennaio. In questo caso il reparto arretrato sarà completato da Zalewski e Spinazzola. Se invece si opterà per il modulo standard sarà Celik ad arretrare nei tre di difesa. Torna Matic accanto Wijnaldum vista la squalifica di Cristante. Davanti pochi dubbi: Dybala e Pellegrini sono certi di una maglia. Rimane il nodo del centravanti: Abraham cerca la maglia da titolare per il riscatto. Belotti scalpita. Il centravanti inglese è favorito, ma il Gallo ha nella Samp la vittima preferita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Matic, Wijnldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnldum; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1):Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Pellegrini; Dybala, Wijnldum, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnldum; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.