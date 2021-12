Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani: confermati gli 11 di Bergamo

Pagine Romaniste – La Roma si appresta ad affrontare l’ultimo impegno del 2021, in uno stadio Olimpico ancora una volta pieno di tifosi. Alle 18.30 andrà in scena la gara contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa. I giallorossi cercano la vittoria per dare continuità al risultato positivo contro l’Atalanta della scorsa giornata di campionato, sfruttare il pareggio dei bergamaschi contro il Genoa e portarsi a -4 dal quarto posto prima dell’inizio del girone di ritorno. Mourinho con ogni probabilità si affiderà agli stessi 11 di Bergamo.

Ancora 3-5-2 per la Roma. Rui Patricio tra i pali, Smalling guida la difesa insieme a Mancini e Ibenez (diffidato). Sulle fasce ancora Karsdorp-Vina, in mezzo il trio Veretout-Mkhitaryan-Cristante. Confermato in attacco il duo Zaniolo-Abraham, autori di 3 dei 4 gol rifilati alla formazione di Gasperini al Gewiss Stadium.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta Dello Sport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, Cristante, Vina; Zaniolo, Abraham.

Il Corriere Dello Sport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Il Messaggero (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Tuttosport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Il Tempo (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Il Romanista (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Il Secolo XIX (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham.