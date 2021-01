L’arbitro Marco Guida, designato come Arbitro per la gara tra Roma e Sampdoria, sarà sostituito dal collega Daniele Chiffi inizialmente designato come VAR per la medesima gara. Guida sostituirà Chiffi nel ruolo di VAR.

ROMA – SAMPDORIA Domenica 03/01 h. 15.00

CHIFFI

DI VUOLO – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE