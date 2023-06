Uno dei simboli del tifo romanista è sicuramente Antonio De Falchi. Per il tifoso, ucciso il 4 giugno del 1989 a Milano da alcuni ultras milanisti, ci sono moltissimi murales nella Capitale, a partite dal quartiere Torre Maura. Proprio uno di questi è stato restaurato nella notte. La dedica in questione è quella in zona Bufalotta, che recita “Sei il nostro coro più bello”.