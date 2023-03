Roma-Real Sociedad, Llorente contro il passato: pronto al debutto da titolare

Sfidare il passato per garantirsi il futuro. Diego Llorente scalpita. Il difensore spagnolo, arrivato nelle battute finali del mercato di gennaio, vuole mostrare il suo valore con la maglia della Roma. Finora non ha giocato che un minuto, contro l’Empoli. La chance potrebbe esserci giovedì. All’Olimpico arriverà la Real Sociedad, squadra non ignota all’ex Real Madrid. Nei Paesi Baschi ha disputato 88 gare prima di volare Oltremanica al Leeds e giungere infine a Roma.

L’andata degli ottavi di finale di Europa League potrebbe portarlo in campo dall’inizio, scrive La Gazzetta dello Sport. Mourinho, che lo ha lanciato al Real, è costretto a ridisegnare la difesa vista l’assenza certificata di Ibanez. Nessun infortunio, ma il brasiliano dovrà scontare una giornata di squalifica. La strada per la titolarità sembra spianata.