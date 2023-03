Sandro Scharer è l’arbitro di Roma-Real Sociedad. Stephane De Almeida e Bekim Zogaj gli assistenti, la squadra svizzera con il connazionale. Lukas Fähndrich come IV uomo. Al Var Fedayi San, Lionel Tschudi Avar. Nessun precedente tra il fischietto svizzero e la Roma.

L’andata degli ottavi di finale di Europa League è in programma giovedì 9 marzo alle 18:45. Mourinho dovrà fare a meno di Ibanez, squalificato. Possibile chance per Llorente, ex dell’incontro.