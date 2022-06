Roma, raggiunti i 30mila abbonamenti

La campagna abbonamenti della Roma sta andando alla grande. Dopo i tantissimi sold-out dell’ultima stagione, i tifosi hanno preso d’assalto il sito giallorosso per accaparrarsi un posto per la prossima annata. Come riportato dal Twitter ufficiale della società, sono stati raggiunti i 30mila abbonamenti. Alla fine della vendita manca ancora molto e il numero crescerà sempre di più.