Roma, qui si fa la storia

Il Messaggero (S. Carina) – La Roma si gioca l’accesso alla finale di Europa League. Mou ha le idee chiare: “Dobbiamo fare una gara straordinaria. Non mi interessa se i bookmakers ci danno come favoriti”. Il re di coppe fiuta la sesta finale europea della sua carriera. Quando poi è arrivato all’ultimo ballo, ha sempre vinto, portandosi a casa il trofeo. Avrebbe preferito presentarsi con la squadra al meglio e invece i centravanti continuano a non segnare e due dei tre pilastri (Smalling e Dybala) saranno in panchina con un minutaggio ridotto nelle gambe: “Dobbiamo valutare quanto possano stare in campo: trenta, quaranta, cinquanta minuti, non lo so”. Tradotto: di questi solo Wijnaldum ha chance di partire dal 1’ in una mediana a cinque, con Pellegrini seconda punta vicino a Tammy. Dietro Celik ha recuperato ed è in vantaggio su Zalewski.