Roma, prossimo stadio. Comprarsi Tor di Valle è la mossa di Friedkin

La Repubblica (M.Pinci) – La Roma di Dan Friedkin ripartirà da dove si era fermata: Tor di Valle. Una riunione fiume a dicembre c’è già stata. Come per Pallotta anche per il texano il progetto è decisamente prioritario per i motivi che ormai tutti conoscono: aumentare i ricavi, generare maggiore competitivtà e così via. Il futuro proprietario della Roma potrebbe cambiare strategia rispetto ai piani iniziali. In quella riunione si discusse dell’intenzione di acquistare la zona di specifico interesse rispetto all’intera area dall’imprenditore ceco Vitek. L’affare si chiuderebbe a prezzi stracciati visti i problemi di Parnasi. Da qualche ora filtra l’idea che la trattativa si possa concretizzare a settembre, ma una cosa è certa: gli uomini di Vitek vorrebbero stringere un accordo per cedere gli spazi dello stadio e del centro sportivo alla Roma prima ancora di rilevarli per avere garantita una plusvalenza sostanziosa. Allora Friedkin potrebbe decidere di fare tutto da solo acquistando direttamente l’area in “saldo” senza attendere Vitek. Per l’organigramma societario si parla anche di Boban.