Roma Primavera: il pari fa felice la Lazio

Il Tempo (F.Schito) – Un punto vitale per la salvezza in casa Lazio, l’ennesima occasione sprecata per la Roma che non vince da ormai quattro partite. Il derby Primavera non fa caso alla classifica e i 21 punti che dividono le due squadre spariscono in campo. L’omaggio iniziale al Tre Fontane è d’obbligo a un mese esatto di distanza dalla prematura e tragica scomparsa di Daniel Guerini. Le reti che fissano il risultato sul definitivo 1-1 arrivano nella ripresa prima con Bove che sfrutta il cross perfetto di Afena-Gyan, poi con Bertini che prima ci prova di testa da calcio d’angolo e poi sigla ribadendo in porta un pallone rimastogli sui piedi.

Punto d’oro per i ragazzi di Menichini che vanno momentaneamente a +3 dal Torino penultimo impegnato oggi. La Roma invece dimezza lo svantaggio sulla Samp capolista che domani se la vedrà con la Juventus, masticando amaro. «Purtroppo ogni squadra ha i propri difetti – il commento a caldo di Alberto De Rossi su Roma Tv – e noi li evidenziamo tutti. Abbiamo giocato un primo tempo ottimo, nella ripresa anche ho visto un buon approccio. Poi basta che ci buttano dentro due palloni e andiamo in difficoltà, purtroppo è così. Peccato perché la squadra aveva giocato benissimo».