Il Tempo – Jueln Jon Guerrero è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale del club giallorosso, che ha annunciato l’arrivo del centrocampista spagnolo in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Una nuova avventura per il classe ’04, figlio d’arte della leggenda dell’Athletic Julen Guerrero Lopez, che si aggregherà in un primo momento alla Primavera di Guidi. “Sono entusiasta di iniziare questa nuova sfida ha affermato il calciatore tramite un post sul suo profilo Instagram ufficiale, dove posa con la maglia giallorossa Grazie mille alla Roma per questa opportunità!”